CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS NAPOLI CONTE MAROTTA - Le parole dell'amministratore delegato, Beppe Marotta, e del nuovo allenatore, Antonio Conte, non lasciano spazio ad interpretazioni: Mauro Icardi non rientra nei piani dell'Inter. Adesso toccherà al club nerazzurro cercare una sistemazione gradita al bomber argentino, anche se la sua posizione non è cambiata, come ribadito più volte anche dalla moglie-agente Wanda Nara: forte di un contratto valido fino al 2021, Icardi ha tutta l'intenzione di continuare la sua avventura col club di Suning. Nel frattempo, impazzano le voci sul suo futuro, con Juventus e Napoli accostate con insistenza al 26enne di Rosario.

Calciomercato Inter, su Icardi Juve e Napoli: la situazione

Ha fatto molto discutere l'incontro, a Ibiza, tra il direttore dell'area sport della Juventus, Fabio Paratici, e la stessa Wanda Nara, un incontro casuale secondo fonti vicine all'entourage del calciatore. In ogni caso, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le uscite pubbliche di Marotta e Conte non sono, ovviamente, piaciute a Icardi che appare ancora più intenzionato ad onorare il suo contratto con l'Inter. La Juventus, comunque, resta la squadra preferita dall'ex Sampdoria (come raccontato dalla nostra redazione nell'aprile scorso), anche se qualcosa potrà svilupparsi a partire dal mese prossimo in attesa di capire anche la valutazione del cartellino, inesorabilmente scesa dopo gli eventi degli ultimi sei mesi. Il Napoli è tornato alla carica, dopo il forte interesse concreto mostrato all'epoca dell'addio di Higuain, ma è una trattativa che si preannuncia difficile, non impossibile. Infine, da scartare la pista che porta all'Atletico Madrid, almeno allo stato attuale. Icardi resta al centro delle voci di mercato, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.