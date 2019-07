CALCIOMERCATO INTER BARELLA DZEKO / La giornata di oggi potrebbe essere importante per il calciomercato Inter. In Lega Calcio, infatti, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta potrebbe incontrarsi con Giulini e Fienga, rispettivamente presidente del Cagliari e CEO della Roma, riaccendendo le trattative - in stand-by da un paio di settimane - per Nicolò Barella ed Edin Dzeko.

Entrambi, come noto, hanno già un accordo di massima con l'Inter. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' nell'affare col- da circa 40 milioni più bonus - per la mezz'ala potrebbe finire come contropartita il trequartista classe 2000 Come raccolto da Calciomercato.it, invece, per il bomber bosniaco permane ancora una distanza - non trascurabile - tra Inter e Roma . Pallotta chiede 20 milioni, Suning si è per ora arrestata a 12 milioni più l'inserimento di una contropartita.