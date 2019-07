CALCIOMERCATO BRESCIA JOSE' MAURI / Brescia che prova ad allestire una squadra competitiva per mantenere la Serie A conquistata dopo otto anni di purgatorio in cadetteria.

Innesti mirati da effettuare secondo il presidente Cellino, che, stando alla 'Gazzetta dello Sport', pensa a un interessante rinforzo in termini di qualità ed esperienza in mezzo al campo. Si pensa infatti a Josè, centrocampista svincolatosi il 30 giugno dal. Per l'argentino, sarebbe una sorta di ritorno, avendo lui effettuato il primo provino italiano proprio con le rondinelle.