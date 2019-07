CALCIOMERCATO FIORENTINA JUVENTUS CAUSIO CHIESA / La Juventus continua a sognare il colpo Chiesa. L'esterno offensivo, che ha già dato il suo placet all'eventuale trasferimento, deve fare i conti con le resistenze di Commisso, che non vuole deludere i tifosi della Fiorentina, ai quali ha promesso la permanenza del giocatore.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Così, analizzando la questione, Francoha espresso il suo pensiero: "Lo capisco. Senza nulla togliere alla Fiorentina è arrivato per lui il momento del salto di qualità - spiega l'ex Campione del Mondo alla 'Gazzetta dello Sport' - Nella Juve lotterebbe per lo scudetto, per la Champions. Chiesa sarebbe obbligato a migliorarsi. Le sfide europee, in questo senso, sono fondamentali. Capello qualche volta dice delle cose giuste. Il campionato italiano non sempre è allenante".