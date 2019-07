CALCOMERCATO FIORENTINA VERETOUT MILAN / Il Milan è al lavoro per terminare la rivoluzione a centrocampo. Dopo aver piazzato i colpi Krunic e Bennacer per la mediana, la dirigenza del Diavolo starebbe continuando il pressing per convincere la Fiorentina a liberare Jordan Veretout.

Secondo il 'Corriere dello Sport', per provare a sbloccare la trattativa, il Milan potrebbe alzare ancora di più l'offerta da presentare ai viola, arrivata al momento a 15 milioni di euro. In questi giorni i due club avrebbero in programma nuovi contatti per provare a trovare la chiave di volta.

