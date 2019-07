Roma, UFFICIALE: El Shaarawy ceduto allo Shanghai Shenhua

CALCIOMERCATO ROMA EL SHAARAWY SHANGHAI SHENUA / Nella notte è arrivato l'annuncio ufficiale. Stephan El Shaarawy è un nuovo giocatore dello Shanghai Shenua.

Nella serata di ieri l'ormai ex giocatore dellasi era recato all'aeroporto di Fiumicino per raggiungere la Cina. Visite mediche e firma del contratto previste per oggi, il 'Faraone' guadagnerà circadi euro nei prossimi tre anni, mentre ai giallorossi spetteranno circadi euro. El Shaarawy lascia la Roma dopo tre stagioni e mezza e 139 presenze totali, condite da 40 gol.