CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC SAVIC / Prosegue il pressing del Manchester United per Milinkovic-Savic.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Alle prese con la cessione dial, gli inglesi sono al lavoro per rinforzare il centrocampo col il gioiello della, valutato dacirca 120 milioni di euro: clicca qui per restare aggiornato. Finora i 'Red Devils' si sarebbero spinti fino a 75 milioni, cifra lontana dalle richieste ma che potrebbe essere presto aumentata. Intanto, riporta la 'Gazzetta dello Sport', nuovi contatti si sno verificati anche nel fine settimana. Le parti solo al lavoro per colmare la distanza.