Juventus, Mandzukic-Borussia Dortmund in stand-by

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC BORUSSIA DORTMUND / Ancora qualche giorno di vacanza per Mario Mandzukic, l'attaccante croato si gode gli ultimi momenti di relax. Tornerà quindi a Torino, dove, probabilmente, non rimarrà. Nella Juventus di Sarri sembra non esserci posto per lui.

Di contro, secondo 'Tuttosport', lui si adeguerà all'ipotesi della cessione, ma non ha nessuna fretta di lasciare i bianconeri, anzi, avrebbe piacere a rimanere. Calciomercato.it ha svelato come il Borussia Dortmund finora non abbia compiuto passi concreti per Mandzukic , al tempo stesso il croato gioca d'attesa, di sicuro non prendendo in considerazione sirene cinesi. Si sente infatti ancora un giocatore ad alti livelli.