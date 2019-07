CALCIOMERCATO JUVENTUS AJAX DE LIGT / La Juventus continua a lavorare per regalare a Sarri il colpo Matthijs De Ligt. Il club bianconero ha già l'accordo con il difensore, disposto al trasferimento sulla base di un ingaggio da 7,5 milioni di euro che, grazie ad alcuni bonus, può raggiungere i 12 milioni.

Tuttavia, restano da limare le distanze con l' clicca qui per restare aggiornato.

La richiesta degli olandesi è ferma sui 75 milioni di euro, mentre quella bianconera sembra vicina ai 65 milioni. Tuttavia, riporta la 'Gazzetta dello Sport', ci sono altre questioni da risolvere: nell'affare potrebbe rientrare Kean, la cui valutazione resta da stabilire, così come l'eventualità di un'opzione di riscatto in favore di bianconeri. Da valutare anche le questioni relative ad alcune clausole: la Juve pare disposta a inserire quella da 150 milioni di euro per una futura cessione, ma l'Ajax starebbe pensando anche un possibile ricavo sulla rivendita. Ulteriori novità sono attese in tempi rapidi, come ha auspicato lo stesso Raiola, agente del talento olandese.