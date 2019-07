CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI CONTE / Mauro Icardi fuori dal progetto Inter. Presenti ieri in conferenza stampa, Beppe Marotta e Antonio Conte hanno sancito l'addio del calciatore, chiamato a trovarsi un nuovo club per proseguire la sua carriera. Così, considerata la sua presenza nel ritiro di Lugano, già nella giornata odierna sono attesi nuovi sviluppi sull'appassionante vicenda: clicca qui per restare aggiornato.

Oggi, riporta la 'Gazzetta dello Sport', ci sarà probabilmente un colloquio tra Conte, Icardi e Nainggolan: il tecnico, allineatosi con la linea societaria, dovrebbe quindi ribadire la sua scelta di escluderli dal progetto.

La notizia non può che far piacere ai club interessati ai due talenti: la Juventus è da tempo sulle tracce di Icardi , che dal canto suo apprezza l'eventualità bianconera; le indiscrezioni circa un recente incontro trahanno alimentato i sogni juventini. Altra società interessata da tempo è il, che potrebbe stuzzicarlo con un ingaggio faraonico, ma non sono da escludere le piste straniere, ad oggi meno gradite dal calciatore e la sua famiglia. Come anticipato da Calciomercato.it sulle tracce di Icardi resta l'Atletico Madrid , pronto a sborsare 60 milioni di euro per averlo.