COPA AMERICA BRASILE PERU' / Il Brasile alza al cielo la copa America: festa verdeoro con la vittoria in finale contro il Perù per 3-1. Quattro reti, due rigore, un'espulsione: non mancano certo le emozioni al Maracanà per l'atto finale di una competizione contrassegnata anche dalle polemiche dell'Argentina, e di Messi soprattutto, per i presunti favori arbitrali per i padroni di casa, con episodi dubbi che non sono mancati neanche in questa finale.

Il Brasile passa subito avanti con(15') poi nel finale di primo temop succede di tutto: rigore per il Perù trasformato da, nuovo vantaggio della Seleçao con. L'attaccante delsi fa espellere nella ripresa, il Perù cerca il pari ma nel finale arriva il rigore realizzato da. Tra le polemiche vince il Brasile.

BRASILE-PERU' 3-1: 15' Everton (B), 44' rig. Guerrero (P), 45'+3 G. Jesus (B), 90' rig. Richarlison (B)