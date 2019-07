CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT RAIOLA / Trovate un accordo in fretta: Mino Raiola si rivolge a Juventus e Ajax per la trattativa de Ligt. Il centrale olandese ha già un'intesa di massima con il club bianconero per un quinquennale da 12 milioni di euro (con bonus) all'interno del quale sarebbe inserita anche una clausola da 150 milioni di euro.

Il problema è la distanza che c'è tra i due club con i 'Lancieri' che non si smuovono dalla loro richiesta intorno agli 80 milioni di euro, cifra che da Torino non vorrebbero sborsare. Domaniinizierà la preparazione con l'Ajax e il suo procuratore, in alcune dichiarazioni riportate da 'telegraaf.nl', chiede ai club di fare presto: "de Ligt spera soltanto che la Juventus e l'Ajax mostrino la volontà di raggiungere un'intesa e che l'accordo sia fatto rapidamente. Darsi malato non è un'opzione per il calciatore e anche un arbitrato è fuori questione per noi". Si attendono quindi passi in avanti nella trattativa tra i club con il difensore che vuole sapere il prima possibile il suo futuro.