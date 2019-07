Inter, Falcao piace in Turchia

CALCIOMERCATO INTER FALCAO GALATASARAY / Futuro tutto da scrivere per Radamel Falcao. L'attaccante colombiano - accostato anche all'Inter in questi giorni - stando a quanto riportato da 'L'Equipe', sarebbe finito nel mirino del Galatasaray.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. I turchi vogliono il bomber, che ha un contratto in scadenza nel. Per Falcao non va scartata anche l'ipotesi che lo porterebbe in America, a Miami da Beckham.