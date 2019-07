NAPOLI OUNAS / Ancora un gol per Adam Ounas in coppa d'Africa: l'attaccante del Napoli è andato a segno con la maglia dell'Algeria nel 3-0 rifilato alla Guinea negli ottavi di finale della competizione.

La rete è arrivata nei minuti finali con Ounas, entrato dalla panchina, che ha impiegato poco tempo per scrivere il suo nome nel tabellino dei mercatori: per lui si tratta della terza rete nella competizione dopo la doppietta contro la, nell'unica partita disputata da titolare. Un rendimento positivo che potrebbe avere un'influenza anche sul futuro del calciatore, segnalato in partenza dal: per lui si è parlato di un possibile inserimento nella trattativa con laper. Certo, se dovesse continuare ad andare in gol nel torneo africano, la valutazione di Ounas è destinata a lievitare.