INTER DANI ALVES / Nell'estate dei grandi ritorno, Dani Alves potrebbe decidere di entrare da protagonista anche lui: accostato all'Inter, che avrebbe già fatto un'offerta al calciatore, il brasiliano potrebbe tornare al Barcellona.

La conferma arriva da 'AS' che racconta della ricerca da parte della società blaugrana di un terzino destro a basso costo: Dani Alves rappresenterebbe il profilo ideale visto che è svincolato e ha alle spalle l'esperienza giusta per il club catalano. Al momento però la dirigenza del Barça non ha ancora preso una decisione e non si è fatta avanti in maniera concreta con il calciatore. Quello che, secondo quanto riportato in, avrebbe invece fatto la società italiana presentando un'offerta che avrebbe ricevuto il gradimento dello stesso Dani Alves che si sarebbe preso comunque un altro po' di tempo prima di decidere il suo futuro.