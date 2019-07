CALCIOMERCATO JUVENTUS DRAGOWSKI FIORENTINA / Perin vuole continuare a giocare in Italia e l'opportunità potrebbe arrivare da Firenze. Il portiere non rientra più nei piani della Juventus e dopo una stagione trascorsa in panchina, ha visto sbarcare a Torino anche Buffon.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Perin è stato dunque messo alla porta dai bianconeri e la Fiorentina potrebbe essere la squadra giusta e da stasera la pista che porta l'ex Genoa verso la Toscana sembra poter tornare calda. I Viola, infatti, devono fare i conti con le difficoltà di rinnovare il contratto di Dragowski, attratto dalle sirene della Premier League