CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA RINNOVO / Gigio Donnarumma vuole restare al Milan. Arrivano conferme sulla volontà del portiere classe 1999 di proseguire la sua avventura con la maglia rossonera: a fine estate - come riportano i colleghi de 'La Gazzetta dello Sport' - verrà discusso il rinnovo. Un passo fondamentale per respingere le offerte del Psg e non solo.

Donnarumma ha infatti un contratto in scadenza nel 2021: il Milan avrebbe offerto di spalmare l'attuale ingaggio di 6 milioni di euro per prolungare fino al 2022. Proposta respinta da Raiola ma la volontà sembra chiara: Donnarumma non ha alcuna intenzione di lasciare la sua squadra.