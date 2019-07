ROMA TAISON / Indicato come un possibile obiettivo della Roma fin dalle prime notizie su Fonseca in giallorosso, Taison è ancora uno dei nomi accostati ai giallorossi, soprattutto ora che El Shaarawy è andato via, destinata Cina.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Dell'attaccante brasiliano, classe 1988, ha parlato con una breve dichiarazione a 'romapress.net' il suo agente Fabricio Dornelles che si è limitato a dichiarare: "Non c'è nulla di concreto con la Roma". Calciomercato.it vi ha aggiornato sull'ipotesi Taison nelle scorse settimane , raccontando di come il costo dell'operazione possa aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro: 31 anni, dal 2010 in Ucraina, prima con ilpoi con lo, il brasiliano ha all'attivo anche otto presenze con la Nazionale verdeoro.