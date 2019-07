NAPOLI EVERTON DIEGO COSTA / Accostato al Napoli alcune settimane fa, Diego Costa è destinato a cambiare maglia in questa finestra di calciomercato: per lui nell'Atletico Madrid non c'è più spazio e l'attaccante spagnolo cerca una nuova sistemazione.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il suo futuro potrebbe essere in Premier League: come si legge sul 'Daily Mail', infatti, l'sarebbe pronto a farsi avanti per il 30enne ex. Il patron Farhadavrebbe dato il via libera alla trattativa per portare il calciatore in Inghilterra dove ha già giocato per tre anni con i Blues: per arrivare al calciatore, il proprietario dell'sarebbe anche disposto a fare una sacrificio economico dopo aver già sborsato oltre 22 milioni per acquistare Andrè