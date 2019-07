CALCIOMERCATO MILAN TESORETTO CESSIONI / Il calciomercato del Milan si muove a piccoli passi: dopo l'annuncio ufficiale di TheoHernandez, sarà la volta di Krunic e Bennacer, con i quali si ha l'accordo con l'Empoli. Nessun colpo roboante ma tutti elementi che torneranno più che utili a mister Giampaolo. Difficile capire, ad oggi, se Maldini e Boban riusciranno a portare a casa il grande giocatore che la piazza sogna: è ovvio che il resto del mercato rossonero passerà comunque dalle cessioni. Gli addii di Zapata, Abate, Montolivo, Bertolacci, Bakayoko e Mauri hanno snellito la rosa ma sono tanti i calciatori che non rientrano nei piani tecnici.

Se il Milan riuscirà a venderli potrebbe ottenere un buon 'tesoretto' che sarebbe rinvestito sul mercato ed eviterebbe il sacrificio di profili più importanti come

In attacco non c'è più spazio per Castillejo, con il quale il Milan spera di incassare sui 15 milioni di euro, e Borini, che potrebbe essere venduto per circa 5. Spagna e Inghilterra le possibili destinazione dei due. In difesa gli occhi sono puntati sulla corsia sinistra: con l'arrivo di Theo Hernandez potrebbero fare le valigie sia Laxalt che Rodriguez, con i quali il Milan potrebbe incassare una somma vicina ai30 milioni di euro. Altro calciatore certamente in uscita è Biglia valutato sui 6 milioni di euro, che potrebbe rientrare nella trattativa per Veretout. Il Milan potrebbe così incassare più di 55 milioni di euro. Una cifra importante, che potrebbe crescere con la cessione di Suso (non convince in pieno nel modulo di Giampaolo ed è valutato 35 milioni milioni di euro), che servirebbe per sognare il grande colpo