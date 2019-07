CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / Intervista completa a Beppe Marotta trasmessa da 'Sky' dopo le anticipazioni di ieri. L'amministratore delegato dell'Inter parla anche di mercato soffermandosi sugli obiettivi principali come Dzeko e Lukaku: "Sono due profili interessanti, differenti per età e caratteristiche. Non nascondo che siano due nostri obiettivi".

BARELLA - Si passa poi a Barella: "Da parte nostra c'è la convinzione e la voglia di definire questa operazione.

Non è facile, perché i diritti sportivi sono deled è giusto che il presidente dia la cifra che ritiene più giusta. Da parte nostra c'è la voglia di portarlo all'Inter, perché rappresenta un giocatore importante ed è italiano. Sono convinto che una squadra italiana debba avere uno zoccolo duro di italiani, dato che il nostro campionato è particolare, difficile e gli italiani lo capiscono più facilmente. Hanno un senso di appartenenza molto forte e ritengo che il nostro patrimonio possa essere valorizzato attraverso queste operazioni".

ICARDI JUVENTUS - "Ho appreso dai giornali dell'incontro, ma non posso verificare se questo incontro sia effettivamente avvenuto. Ma nel caso non ci sarebbero comunque problemi, dato che noi come società saremmo disponibili alla negoziazione".