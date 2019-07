CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMERO / Dopo Demiral - in attesa di de Ligt - anche Cristian Romero sta per diventare un giocatore della Juventus a tutti gli effetti.

I bianconeri e il Genoa hanno perfezionato l'operazione avviata e conclusa in linea di massima già a gennaio. Martedì, riporta 'Sky Sport', il difensore argentino effettuerà le visite mediche per poi essere ufficializzato. Il classe '98 potrebbe tornare in prestito allo stesso Genoa, anche se in corsa c'è anche l'