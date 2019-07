Mondiale femminile, Usa-Olanda 2-0: americane ancora campioni!

MONDIALE FEMMINILE USA OLANDA / Gli Stati Uniti hanno vinto i campionati Mondiali femminili di calcio in Francia. Quarto titolo per le americane, bissando il successo già ottenuto nel 2015, grazie al successo in finale contro l'Olanda per 2-0.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Gara equilibrata nel primo tempo, poi le campionesse in carica mettono la freccia nella ripresa grazie alle reti della, su rigore, al 61', e dellaal 69'. Soltanto medaglia d'argento per le Orange, campionesse europee, alla prima finale della loro storia e giustiziere dell'nei quarti di finale.