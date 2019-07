INTER ICARDI RITIRO / L'Inter ha appena raggiunto Lugano, dove sarà in ritiro fino a domenica prossima. Nel gruppo a disposizione di Conte ci sono anche Nainggolan e Icardi, come noto entrambi in vendita perché fuori dal neo progetto tecnico.

L'ex capitano, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', aveva raggiunto Appiano - prima della partenza per la Svizzera - alla guida della sua Lamborghini nerazzurra, come a confermare il suo forte legame coi colori nero e azzurro a cui dirà addio (magari solo al blu...) in questoestivo.