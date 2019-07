CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / La prossima potrebbe essere una settimana decisiva sul fronte Lukaku. Convocato per la tournée in Australia, il belga rimane il grande obiettivo dei nerazzurri per l'attacco.

è in pressing sulla società, lo vuole a sua disposizione al più presto.sperano di concludere qualche cessione, di fare cassa insomma per poter alzare la cifra del prestito oneroso biennale. Da quella dial Parma sono già in arrivo 12-13 milioni, poi si confida in- trattativa concreta col Lione su base 18-20 milioni - e. Per Icardi, il big insieme a Nainggolan fuori dal progetto, difficile possa muoversi già qualcosa nei prossimi giorni, ecco perché per accaparrarsi Lukaku - per il quale ilcontinua a volere almeno 70 milioni - la dirigenza interistasarà costretta a fare affidamento sulla partenza di calciatori 'minori'.