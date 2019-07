CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ ATLETICO MADRID / Dalla Colombia giungono rumours di calciomercato che vedrebbero un rallentamento nella trattativa che può portare il Napoli ad acquistare James Rodriguez. Secondo la testata 'Gol Caracol', infatti, il giocatore starebbe riflettendo sulla proposta pervenuta dall'Atletico Madrid.

Sono arrivate conferme in questi giorni del pressing dell'Atletico Madrid per James Rodriguez, svelato da Calciomercato.it . Secondo le informazioni in possesso della nostra redazione, però, James Rodriguez ha dato la sua parola ad Ancelotti ed è in contatto costante con il tecnico azzurro.