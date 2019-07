CALCIOMERCATO MILAN BORINI / E' giunta ai titoli di coda l'avventura di Fabio Borini. L'attaccante, arrivato nell'estate 2017 via Sunderland in prestito con opzione di riscatto (poi esercitata), non rientra nei piani di Marco Giampaolo e così società e agente si sono messi all'opera per trovargli una nuova sistemazione.

Che, stando a indiscrezioni, potrebbe essere indove il 28enne emiliano ha già giocato con le maglie diappunto Sunderlandrealizzando 16 gol in tutto. In Inghilterra il classe '91 piace a diversi club di piccolo-medio cabotaggio, non solo quindi al paventatoche potrebbe essere costretto a privarsi di Zaha, dato in direzione Arsenal. Il club rossonero punta ovviamente a cederlo a titolo definitivo, di fronte magari a un'offerta di 5-6 milioni di euro.