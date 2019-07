Inter, caso Icardi: anche Maxi Lopez all'attacco di Wanda Nara

CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA MAXI LOPEZ / Rottura ormai sancita in maniera definitiva tra l'Inter e Mauro Icardi. Le dichiarazioni di Marotta non lasciano adito a dubbi: il centravanti è fuori dai piani dei nerazzurri ed è destinato a partire.

Una rottura consumatasi anche con la partecipazione di Wanda, spesso discussa per i suoi atteggiamenti che nella scorsa stagione hanno alimentato le tensioni. Sulla vicenda, si è espresso Maxi, ex marito di Wanda e attuale moglie e agente di Icardi. "Aveva proposto anche a me di farmi da agente, ma dissi di no, non sono d'accordo a mischiare lavoro e vita privata - ha dichiarato alla 'Gazzetta dello Sport' - Ormai con lei non parlo nemmeno più, so tutto dai social, l'andazzo è questo da anni. Se fa una cosa è perché Icardi è d'accordo, viaggiano in simbiosi".