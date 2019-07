p>CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS MAROTTA/ Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte , Beppeha parlato di calciomercato e, più in particolare, della clamorosa possibilità che Maurovesta la maglia della Juventus: "Lui efuori dal progetto? Abbiamo deciso di far cosi in modo omogeneo, tutti insieme senza mancare di rispetto a due professionisti, non mancheremo di rispetto a loro, si alleneranno con noi". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Marotta ha poi aggiunto: "In questo momento lo escludo perchè non ci sono le condizioni, oggi il calciatore è protagonista del proprio futuro, innanzitutto bisogna trovare una società adatta al calciatore, ma della Juventus neanche l'ombra".