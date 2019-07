CALCIOMERCATO INTER MAROTTA LUKAKU/ Intervenuto al fianco di Antonio Conte nella sua conferenza stampa di presentazione, Beppe Marotta, dirigente nerazzurro, ha risposto ad una domanda su Romelu Lukaku, nome caldo per il calciomercato: "Siamo in una fase di mercato di lavori in corso, Ausilio è un bravo direttore sportivo. Stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva, ma non dimentichiamo l'obbligo di costruire rispettando gli equilibri.

Cerchiamo di cogliere le opportunità anche se siamo ancora un cantiere aperto, non andiamo di fretta, è un mercato difficile e dobbiamo avere la pazienza perchè gli obiettivi sono importanti".

Marotta ha poi parlato della scelta di Conte: "L'idea è nata da me e condivisa da Ausilio, ritenevamo necessaria una figura come la sua, senza nulla togliere al lavoro svolto da chi c'era prima. Non abbiamo avuto dubbi e non abbiamo interpellato nessun altro allenatore. Abbiamo allestito un programma innovativo e ambizioso".