p>INTER JUVENTUS ICARDI VIERI/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Christian, ex attaccante di Juventus ed Inter, ha parlato di Mauro, centravanti argentino ed ex capitano nerazzurro: "Se vedo bene Maurito in bianconero?non ha bisogno di partner d'attacco, ha messo a segno più di 600 gol". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Vieri ha poi aggiunto: "Poi Icardi è un gran bomber ma ognuno vede il calcio a suo modo. Poi dipende dalle decisioni degli allenatori, vedremo quale sarà il futuro dell'argentino".