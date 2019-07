CALCIOMERCATO FIORENTINA BADELJ PRADE / Tra i profili accostati alla nuova Fiorentina di Commisso e Montella spicca anche il possibile ritorno in viola di Milan Badelj. Il regista croato aveva lasciato la Toscana in direzione Lazio a parametro zero.

Secondo 'La Nazione' l'idea non infiamma più di tanto l'entusiasmo diche dovrebbe di conseguenza andare a trattare con la stessal'acquisto di un calciatore arrivato nella Capitale a scadenza con la prospettiva quindi di doverlo acquistare nuovamente.

Operazione quindi non convincente al massimo per la dirigenza viola che potrebbe cambiare atteggiamento solo se fosse il tecnico a spingere in questa direzione.