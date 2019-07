INTER CONTE MAROTTA/ Dopo le parole di ieri di Beppe Marotta, oggi è il turno di Antonio Conte, nuovo allenatore dell'Inter, che si presenta alla stampa prima dell'inizio del ritiro estivo nerazzurro proprio al fianco dell'ex dirigente della Juventus. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Dopo i ringraziamenti di rito ha iniziato Marotta: "Risultato importante per l'Inter è stato uscire dal settlement agreement. Merito anche al management e alla società.Esistono due grandi diritti, scegliere gli uomini che compongo il progetto e i valori. Il palmares rappresenta la storia ricca di questa società. I valori li sintetizzo in cultura del lavoro, cultura della vittoria e dei risultati ed infine il senso di appartenenza. Conte lo abbiamo accettato rapidamente. La figura dell'allenatore è fondamentale per ogni professionista. Credo che anche in lui ci siano quei valori che vogliamo estendere a tutti i nostri calciatori. Attraverso il rispetto di queste condizioni potremmo ottenere risultati importanti".

LA SCELTA - Parola quindi a Conte: "È stato semplice scegliere l'Inter perchè ci siamo trovati ad avere la stessa visione. Quando ho parlato con direttore e presidente abbiamo condiviso la stessa voglia e ambizione. Ben sapendo che dovremmo passare da un percorso di sudore e fatica. La presenza di Marotta è stato un incentivo in più perchè conosco pregi e quei pochi difetti. L'Inter è tra le società più importanti al mondo. Semplice accettare. Non mi pongo limiti. Facendolo creerei subito degli alibi. Si è creato un gap nei confronti della Juve, poi c'è anche il Napoli che con lavoro e serietà è rimasta lì. Per colmare il gap con le altre dobbiamo lavorare e dare tutto ciò che abbiamo senza recriminazioni. Vedremo cosa accadrà alla fine".

LAVORO DURO - "Penso che i top player dobbiamo averli in campo. L'Inter ha una buona base di partenza dove poter costruire qualcosa di importante. Dovrò dare un apporto importante come penso di aver sempre fatto nelle mie precedenti gestioni. Sento una grande responsabilità nei confronti di club, tifosi e la dividerò con i miei calciatori. Dobbiamo parlare poco e lavorare tanto. Testa bassa e pedalare il nostro motto. Ferocia, grande voglia di lavorare e mettersi in discussione devono essere le nostre peculiarità. Pretenderò la maglia sudata ogni domenica."

COLLETTIVO - "Con l'io non si va da nessuna parte. Non ho la presunzione di poter portare dieci punti in più alla mia squadra. Ragioniamo con il 'noi'. Lavoriamo per essere un gruppo coeso per ottenere quei punti in più rispetto ai precedenti campionati. La mia responsabilità sarà quella di indicare la strada. I giocatori, e siamo d'accordo col club, dovranno seguire questa strada se abbiamo l'ambizione di pensare da vincenti. Se qualcuno non ha questo scopo è giusto che in maniera molto onesta si faccia da parte. Confido molto nella nostra rosa e nelle capacità di questi calciatori. Dovremmo essere contenti di sudare.

Sono molto emozionato perchè riprendo dopo un anno di inattività con una nuova struttura in un club di grande storia e tradizione".

SFIDA - "Devo avere la percezione di avere anche solo l'1% di poter vincere. Mi piace lavorare su quella percentuale. Dobbiamo essere bravi a cercare di costruire qualcosa e di non chiedere neanche tempo. Nessuno qui ha la bacchetta magica. Quello che posso dire è che lavoreremo tanto e bene, ma anche meglio degli altri se vogliamo avere la speranza di colmare questo gap il prima possibile. Non deve però essere un alibi che ci faccia diventare arrendevoli. Nulla è impossibile ma per renderlo possibile c'è da lavorare tanto, su mercato, campo e mentalità. Oggi prometto ai tifosi che daremo tutto noi stessi".

"Non credo sia giusto fare paragoni col passato tra Juventus e Chelsea. Sono situazioni differenti. Da domani inizieremo a lavorare e per me sarà importante la quotidianità con i calciatori. Partiamo dalla base di una squadra che si è qualificata due volte in Champions da quarta in classifica. Dobbiamo migliorare questa base eliminando i problemi che ci sono stati in precedenza. Oggi fare delle previsioni diventa difficile. Champions? Dovremo fare il massimo in ogni competizione. Si deve partire dal presupposto che nulla è impossibile. Per fare qualcosa di straordinario hai bisogno di uomini straordinari oltre che di calciatori straordinari".

OBIETTIVO - "Obiettivo comune che ho io e ha il club. Quello di costruire qualcosa di importante per mettere le basi per tornare ad essere competitivi come l'Inter era tempo fa. Alla data di scadenza bisognerà lasciare un'eredità importante a chi eventualmente verrà".

JUVENTUS - "Mi aspetto una partita importantissima contro la Juventus. Sfideremo i detentori del titolo da otto anni. Saranno due sfide importanti fermo restando che non saranno le uniche. Ci sarà emozione nell'entrare allo Stadium. Conoscete benissimo la mia storia e il mio passato. Quando poi ci sarà il fischio di inizio so benissimo che i bianconeri saranno un avversario per noi e dovremmo essere pronti a combattere".

"Eto'o era un attaccante. Lui era entrato in un'idea di sacrificare l'io in favore del noi. Molto appropriato ciò che fece questo grande calciatore. Cerco disponibilità al sacrificio. Quello che cerco io cerca anche il club. Avremo tempo per conoscerci. Il mercato dura fino agli inizi di settembre. Se a qualcuno non sta bene si faranno altre scelte".

SPALLETTI - "Bisogna sottolineare i meriti di Luciano Spalletti in questi due anni. Gli è stato chiesto di entrare in Champions e lo ha fatto. Lo ringrazio perchè noi quest'anno abbiamo l'opportunità di giocare in Champions League. Dobbiamo avere più stabilità".

MODULO - "Tante volte mi è capitato di partire con un'idea e poi cambiare. Vedendo la rosa dell'Inter risalta maggiormente agli occhi la forza del reparto difensivo. Partiremo con una base di difesa a tre ma vedremo che situazione andremo ad affrontare. Non ho un dogma fisso. L'importante è la nostra idea di calcio ad alta intensità che appassioni i nostri tifosi. Lautaro? È forte. Ha fatto un'ottima Copa America e non vedo l'ora di scoprirlo. Questa è una grande avventura. Difficile ma intrigante. Ognuno di noi vive la propria vita per questo tipo di sfide. Io vivo e mi nutro di questo".