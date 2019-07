CALCIOMERCATO INTER LUKAKU NAPOLI JUVENTUS / Con Icardi ormai alla porta da tempo, l'Inter va ancora a caccia del nuovo centravanti. Nel mirino sempre Romelu Lukaku che è stato appena convocato per la tournée del Manchester United. Il belga però non sarebbe stato accostato in Italia solo ai nerazzurri di Antonio Conte.

, che dopo i colloqui con Solskjaer non è più la prima scelta dei 'Red Devils' per l'attacco, secondo il 'The Sun' sarebbe stato propostoper 75 milioni di sterline dal suo agente, Federico Pastorello. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il procuratore del belga sta ora parlando con Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, come riferiscono oggi dall'Inghilterra. Sul fronte bianconero l'eventuale mossa della Juve per Lukaku arriverebbe anche con l'appoggio di Cristiano Ronaldo.