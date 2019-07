CALCIOMERCATO MILAN LOVREN LIVERPOOL/ Dejan Lovren, salvo sorprese, non dovrebbe vestire la maglia del Milan dopo questa sessione estiva di calciomercato.

Il centrale difensivo croato, stando a quanto riportato dal 'Liverpool Echo', rientrerebbe ancora nei piani dei Reds anche per la prossima stagione, quella da campioni europei in carica. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Nelle ultime settimane, il nome di Lovren, accostato anche al Milan, veniva dato per partente da Anfield. Il classe 1989 ha un contratto con il Liverpool fino al 2021.