Calciomercato, Mourinho ha rifiutato il contratto più ricco della storia

CALCIOMERCATO MOURINHO / Una montagna di soldi non basta a convincere José Mourinho che per tornare in panchina aspetta la chiamata giusta, non necessariamente la più ricca.

Anche perché difficilmente sarà superiore alla proposta che il Guangzhou Evergrande, attualmente allenato da Fabio, è arrivato a mettere sul piatto. Stando a quanto riferisce il britannico 'Sky Sports' infatti, il club cinese gli avrebbe offerto un triennale da 100 milioni di euro complessivi (oltre 33 milioni di euro all'anno) con il quale Mourinho sarebbe diventato l'allenatore più pagato di sempre. Lo 'Special One' però ha detto no.