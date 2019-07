Inter, mossa UFFICIALE del Manchester United per Lukaku

INTER LUKAKU / Era nell'aria, adesso è anche ufficiale. Nonostante la corte serrata e la volontà reciproca di unirsi in matrimonio, l'Inter e Romelu Lukaku non sono ancora così vicini. O almeno non lo sono così tanto da convincere il ManchesterUnited a lasciare a casa l'attaccante belga che, come circolato nei giorni scorsi, farà parte della spedizione in Australia dove i 'Red Devils' sosterranno la prima parte della preparazione estiva.

La conferma ufficiale è arrivata questa mattina con la nota diffusa dal club inglese nella quale viene annunciata la lista dei calciatori convocati dal tecnico Solskjaer e tra gli attaccanti figura regolarmente anche il nome di Lukaku, così come a centrocampo c'è l'altro nome caldo del mercato, Paul. Non in lista invece Matteo, altro obiettivo nerazzurro corteggiato anche dalla

In ogni caso la prossima settimana sarà molto importante sul fronte Lukaku. Il tecnico Antonio Conte lo ha chiesto esplicitamente individuandolo come rinforzo ideale per l'attacco e la dirigenza vuole metterglielo a disposizione nel più breve tempo possibile. Dopo i primi abboccamenti, quindi, da lunedì in poi ogni giorno potrebbe essere quello buono per i contatti ufficiali e l'ingresso della trattativa nella fase più calda. Discorso simile per Barella, mentre su Dzeko si va avanti piano.