CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA PRADE' / Vincenzo Montella è pronto a ripartire in sella alla Fiorentina. Dopo una stagione deludente, il club viola è partito per il ritiro a Moena in Val di Fassa per cominciare a mettere benzina in vista della prossima stagione.

Il tecnico di Pomigliano d'Arco, intervenuto poco fa in conferenza stampa, ha parlato anche delle strategie di mercato della società toscana: "Ho entusiasmo: devo capire le risorse della squadra. Ho sentito: ci ha chiesto di avere pazienza, assicurandoci che verrà messa in piedi una squadra competitiva. Chiedo pazienza anche a me stesso perché un allenatore vorrebbe avere tutto e subito".

