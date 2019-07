Inter, Marotta non 'taglia' Perisic: ultime e retroscena

INTER MAROTTA PERISIC / In attesa della conferenza stampa che oggi pomeriggio darà il via alla nuova stagione, in casa Inter continuano a risuonare le dichiarazioni dell'Ad Beppe Marotta che nell'anticipazione di un'intervista a 'Sky' ha annunciato che Mauro Icardi e Radja Nainggolan non rientrano nel progetto nerazzurro e dunque sono sul calciomercato. Frasi che ufficializzano qualcosa che era nell'aria ormai da tempo, con l'argentino e il belga in cerca di una nuova sistemazione.

A differenza loro, però, l'altro grande big in bilico da settimane a questo punto torna a guadagnare punti e la sua permanenza si fa più vicina.

Stiamo parlando Ivan Perisic, l'esterno croato che (anche) a gennaio aveva chiesto la cessione e sembrava destinato alla partenza. Di lui Marotta non ha parlato ed il motivo è che la rotta potrebbe ormai essere cambiata in maniera decisiva. Dalla Premier League infatti continuano a non arrivare proposte soddisfacenti e secondo il 'Corriere dello Sport' il giocatore avrebbe dato la disponibilità al tecnico Antonio Conte a ricoprire il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, con compiti di copertura e spinta che richiedono molto sacrificio e tanta gamba. Individuare un sostituto del suo livello non sarebbe semplice, la soluzione alle esigenze dell'allenatore dunque sarebbe già in casa. E il probabile arrivo dell'amico Edin Dzeko spinge ancora di più in questa direzione.