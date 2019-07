Fiorentina, Pradè studia il colpo internazionale in attacco

FIORENTINA BENEDETTO CHICHARITO / La Fiorentina riparte da Giovanni Simeone. Il nuovo corso viola punta forte sul suo attaccante argentino e per aiutarlo ad esplodere cercherà di affiancargli un compagno di reparto che parli la stessa lingua (in senso calcistico, ma magari non solo) e soprattutto d'esperienza. Respinti i tentativi per Inglese e Pavoletti che costano troppo, i dirigenti del club toscano si stanno muovendo anche all'estero valutando profili internazionali.

In questo senso, secondo il 'Corriere dello Sport' è tornato di moda il nome di Javier Hernandez, il 'Chicharito', messicano ex United e Real Madrid ora al West Ham. Ci sarebbero già stati dei sondaggi, mentre il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno non sembra vicino.

Parallelamente, occhio a Dario Benedetto, bomber del BocaJuniors che ha ottenuto la promessa di cessione a fronte di un'offerta vantaggiosa dall'Europa. Dopo la conferma dell'interesse espressa verbalmente, ora la Fiorentina dovrebbe passare al concreto.