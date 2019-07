MILAN HERNANDEZ / Il Milan ha deciso di puntare per la corsia sinistra su Theo Hernandez: il terzino francese è arrivato a titolo definitivo dal Real Madrid per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Il nuovo giocatore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social del club, suonando la carica in vista dell'inizio di stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: ''Sono contento di essere qui e sono molto felice. Spero di poter fare la storia di questo club. Darò il meglio di me stesso per fare il massimo. Il Milan è un grande club, per questo sono venuto qui, per arrivare al top e vincere una Champions con questa squadra. Vi dico che sono venuto qui per fare la storia e dare il meglio di me a tutti voi. Sono contento di essere qui. Forza Milan".