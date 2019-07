Napoli, nuova cessione in arrivo

NAPOLI CONTINI / Non solo mercato in entrata per il Napoli che lavora ai grandi colpi per la prima squadra di mister Carlo Ancelotti, ma deve gestire anche diversi tasselli in uscita.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Ed in questo senso sono ore decisive per il futuro di un altro giovane talento cresciuto nel vivaio azzurro. Leggi la notizia qui