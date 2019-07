CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI HIGUAIN INTER / Le parole rilasciate ieri da Marotta non fanno trapelare dubbi: Mauro Icardi non fa più parte del progetto tecnico della nuova Inter di Antonio Conte.

Il futuro dell'attaccante argentino è destinato però ad essere ancora in Serie A, con ladi Maurizioche è pronta ad accogliere il bomber nerazzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

I contatti con Wanda Nara sono stati allacciati da tempo ma secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la Juventus non sarebbe più disposta ad utilizzare Paulo Dybala come pedina di scambio. Nell'affare con l'Inter potrebbe a sorpresa potrebbe rientrare invece Gonzalo Higuain, qualora Marotta non riuscisse a chiudere per Romelu Lukaku.