p>CALCIOMERCATO INTER NAPOLI RUIZ ICARDI ATLETICO MADRID / Gli occhi del Cholosulla Serie A: secondo quanto riportato da 'As', la dirigenza dell'avrebbe messo nel mirino, centrocampista spagnolo del, e Mauro, attaccante argentino in uscita dall'Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Fabian, dopo l'ottimo Europeo disputato con la Nazionale Under 21 spagnola, ha suscitato l'interesse di diversi top club europei, tra cui anche il Real Madrid. L'Atletico Madrid però è pronto a sfidare i rivali di sempre, il ds Andrea Berta è innamorato del centrocampista e lo segue dai tempi del Betis. In questi giorni ci sono stati diversi contatti con Ancelotti che però ha ribadito che il giocatore è incedibile.

L'Atletico inoltre monitora con particolare attenzione anche il caso legato al futuro di Mauro Icardi: l'argentino è ai ferri corti con la dirigenza dell'Inter ma un suo possibile approdo a Madrid è strettamente legato ad un'eventuale cessione di Diego Costa che oggi appare difficile.