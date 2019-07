p>CALCIOMERCATO JUVENTUS TRIPPIER / Dopo una sola stagione con la maglia bianconera, Joaopotrebbe subito lasciare la: il terzino portoghese, reduce da una stagione non di certo esaltante, potrebbe sbarcare in Premier League con ildi Peppronto ad accoglierlo (in corsa ci sarebbe anche il. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il club inglese vorrebbe inserire nell'affare Danilo ma il laterale brasiliano non convince. Il sostituto di Cancelo potrebbe essere invece Kieran Trippier, terzino destro del Tottenham: gli 'Spurs' avrebbero messo sul mercato il proprio giocatore, la Juventus potrebbe affondare il colpo nella prossima settimana. Confermato sulla sinistra, dopo la partenza di Spinazzola, invece Alex Sandro.