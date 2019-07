JUVENTUS POGBA / Continua la telenovela sul futuro di Paul Pogba. Mino Raiola, agente del centrocampista, ha ribadito l'intenzione del suo assistito di lasciare questa estate il Manchester United, con il francese che potrebbe presentarsi con qualche giorno di ritardo in Australia per raggiungere i compagni per l'inizio della tournée estiva in attesa di aggiornamenti sul suo futuro.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui