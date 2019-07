p>CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC SAVIC / Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sono in corso contatti tra la dirigenza dele la dirigenza dellaper: il direttore sportivo bianconceleste Igliè a Londra, nelle prossime ore è atteso anche l'agente del serbo, Mateja. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

I 'Red Devils' hanno individuato in Milinkovic il profilo giusto in grado di colmare il vuoto lasciato dalla possibile partenza di Paul Pogba, conteso da Real Madrid e Juventus: il club inglese è pronto ad offrire 75 milioni a Lotito che spera in un rilancio del Psg.