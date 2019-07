CALCIOMERCATO ROMA BRAHIMI / La Roma è pronta a salutare Stephan El Shaarawy: il 'Faraone' ha accettato la super offerta dello Shanghai Shenua e volerà in Cina per effettuare le visite mediche.

La dirigenza giallorossa sembra aver già trovato il sostituto su cui puntare in questa finestra di mercato: tutti gli indizzi portano a Yacine. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'esterno sinistro d’attacco ex Porto è svincolato ed è un'idea che da giorni viene monitorata con particolare attenzione dalla dirigenza della Roma: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il francese naturalizzato algerino ha esperienza da vendere,nella scorsa stagione ha segnato 13 reti in 47 partite. La concorrenza però non manca, in Inghilterra si vocifera di un forte interessamento dell'Arsenal.