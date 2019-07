CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO CUADRADO / La dirigenza della Juventus non è concentrata solo a rafforzare la rosa da mettere a disposizione di Maurizio Sarri, ma è anche al lavoro sul fronte delle cessioni: il prescelto numero uno da sacrificare sul mercato rimane Joao Cancelo.

La trattativa con il Manchester City al momento è quella più concreta anche se Paratici ha rifiutato la prima offerta del club inglese, disposto ad inserire nell'affare Danilo come contropartita tecnica: la Juventus è ferma sulle proprie idee e vuole incassare 60 milioni di euro dalla cessione del portoghese.

Discorso diverso per Cuadrado, cercato negli ultimi giorni dallo Shanghai Shenhua: il colombiano vorrebbe rimanere a Torino e sarebbe disposto anche ad arretrare sulla linea dei difensori, come all’inizio della sua carriera italiana, per mettersi a disposizione di Sarri.