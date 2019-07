ROMA JUVENTUS ZANIOLO / La Roma mette in stand-by il rinnovo di Nicolò Zaniolo, con il rischio di perdere il giovane talento già questa estate. Stando al 'Corriere dello Sport' il club giallorosso avrebbe intenzione di cedere l'ex Inter, con il classe '99 che starebbe iniziando ad orientarsi per scegliere la sua prossima squadra. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Due le società in corsa per Zaniolo: Tottenham e Juventus.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

La Roma per il centrocampista della Nazionale chiederebbe 45 milioni di euro, di cui 8 finirebbero però nelle casse dell'vista la percentuale pattuita nell'accordo della scorsa estate. Gli 'Spurs' metterebbero sul piatto 23 milioni di euro cash più il cartellino di, difensore gradito a Petrachi. Di contro, la Juventus presenterebbe alla Roma un assegno da 30 milioni oltre al prestito di Gonzalo, centravanti gradito ai giallorossi per il dopo Dzeko. Inoltre, con Fonseca in panchina potrebbe ridursi lo spazio per Zaniolo visto che il nuovo allenatore avrebbe intenzione di preferirgli Pellegrini sulla trequarti.